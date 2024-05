Ora diventa una colpa anche il presente senza saluto romano

https://www.lastampa.it/cronaca/2024/04/30/video/milano_la_collaboratrice_di_la_russa_grida_presente_per_sergio_ramelli_ma_senza_saluto_romano-14264754/

A MILANO ROBERTA CAPOTOSTI, COLLABORATRICE DI LA RUSSA, GRIDA "PRESENTE" PER SERGIO RAMELLI (MA NON ALZA IL BRACCIO PER IL SALUTO ROMANO) – LA DONNA, CHE NON HA SFILATO DURANTE IL LUNGO CORTEO ORGANIZZATO DA MOVIMENTI NEOFASCISTI, HA EVITATO DI RISPONDERE ALLE DOMANDE DEI CRONISTI SULLA SUA PRESENZA ALLA COMMEMORAZIONE DELLO STUDENTE DEL FRONTE DELLA GIOVENTÙ UCCISO DA MILITANTI DI SINISTRA EXTRA-PARLAMENTARE NEL 1975 – IL PRECEDENTE DEL 2014 COL SALUTO ROMANO – LA COMMEMORAZIONE COL SINDACO SALA “SENZA FASCIA TRICOLORE” E LA STILETTATA DI LA RUSSA - VIDEO





ROBERTA CAPOTOSTI

Roberta Capotosti, collaboratrice dello staff del presidente del Senato Ignazio La Russa, grida "presente" - pur non alzando il braccio per il saluto romano - di fronte al luogo dove nel 1975 fu ucciso da militanti di sinistra extra-parlamentare Sergio Ramelli. Capotosti, che non ha sfilato durante il lungo corteo composto da più di mille persone e organizzato da movimenti neofascisti, ha evitato di rispondere alle domande dei cronisti sulla sua presenza.

Già nel 2014 Capotosti aveva fatto discutere per la sua presenza al corteo e, in quell'occasione, al rito del "presente" aveva risposto alzando il braccio [in quel caso l'inchiesta giudiziaria finì davanti al gup con il proscioglimento di tutti gli indagati, ndb].





PS: Persino Paolo Berizzi, in un articolo di stigmatizzazione dell' "esempio vergognoso che viene dall'alto ("La commemorazione è diventata un cupo pretesto politico. E non poteva essere altrimenti con al governo ministri, sottosegretari e deputati che strizzano l’occhio ai “miti” del fascismo") lo riconosce apertamente: Ramelli martire lo è a tutti gli effetti ...





Una lunga storia militante

LA RUSSA SANTANCHE SALA COMMEMORAZIONE RAMELLI LA RUSSA SANTANCHE COMMEMORAZIONE RAMELLI