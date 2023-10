Pugno di ferro contro Fiore, Aronica e Castellino: chiesti 10 anni e mezzo

La Procura di Roma ha chiesto la condanna per le sette persone imputate nel processo principale legato all'assalto della sede della Cgil avvenuto il 9 ottobre del 2021 a margine di una manifestazione per protestare contro le misure anti covid stabilite dal Governo. Pene severe, per un totale di 68 anni di carcere.

In particolare è stata sollecitata una pena ad 10 anni e mezzo per Roberto Fiore, storico leader di Forza Nuova e per Giuliano Castellino, all'epoca numero 2 dell'organizzazione e leader della piazza romana no pass, fuoriuscito un anno fa dopo la scarcerazione per dar vita con l'avvocato Carlo Taormina a una formazione antiglobalista, Italia Libera.

"Quel giorno la città venne messa a ferro e fuoco", ha detto il pm Gianfederica Dito.

Nei confronti degli imputati, a seconda delle posizioni, la Procura capitolina contesta i reati di istigazione a delinquere, devastazione e resistenza pluriaggravata. Per le altre posizioni la rappresentante dell'accusa ha sollecitato una condanna a 10 anni e mezzo per Luigi Aronica, ex militante dei "fascisti proletari" di Prati e poi del Fuan-Nar. 9 anni e 6 mesi per Pamela Testa, volto nuovo e immortalato sporco di sangue a margine della protesta contro il Green Pass, in cui la donna sfilava con la felpa “Boia chi molla”. Anche lei è passata in Italia Libera. 9 anni sono stati chiesti per il veronese Luca Castellini, vicesegretario nazionale di Forza Nuova, Lorenzo "il ciclone" Franceschi, leader aretino di FN, Salvatore Lubrano, militante di FN .

Nel corso della requisitoria il pm ha ricostruito quanto avvenuto quel giorno. "Emerge dai video, che hanno cristallizzato i fatti, che siamo in presenza di eventi drammatici e cruenti con il tragico epilogo della devastazione della sede del sindacato. Quel giorno la parte centrale di Roma è stata in mano a sconsiderati. Un giorno funesto per la città e un attacco ad un simbolo dei lavoratori e della democrazia", ha aggiunto il pm.

