Assalto alla Cgil, decapitato il vertice di Forza nuova: 12 arresti

Blitz notturno contro Forza nuova, risposta immediata ai gravi disordini nella manifestazione di ieri contro il green pass culminati dell'assalto e nella devastazione della sede della Cgil romana, guidata dai dirigenti dell'organizzazione neofascista. Già in serata era stato fermato Giuliano Cartellino già sottoposto a misure di sorveglianza speciale. Nella notte è stata la volta di Roberto Fiore e degli altri dirigenti fotografati davanti alla sede sindacale.A far precipitare la situazione, con violenti tafferugli con le forze dell'ordine la scadenza imminente del 15 ottobre, data di estensione del green pass a tutti i lavoratori. Aggredito un giornalista di Repubblica, lanciate bombe carte sulle forze dell'ordine per fermarne le cariche. A spingere sull'immediatezza della risposta poliziesca l'unanimità delle forze politiche nella condanna delle violenze.