Polonia al voto: decisiva l'estrema destra filorussa

Se il mercanteggiamento con l'estrema destra non dovesse riuscire, si aprirebbe l'opportunità per Tusk che, ricambiato, dice di volersi accordare con i partiti di due alleanze minori: quella neonata di centro-destra a parziale connotato agricolo "Terza Via", stimabile fra il 6 e il 13%; e quella socialdemocratica, filo-Ue e progressista detta "La Sinistra", anch'essa oscillante fra gli estremi del 5 e 13%. Per le coalizioni la soglia di sbarramento è però dell'8% e i voti raccolti da chi finisce sotto - in base al "metodo d'Hondt" - vanno al vincitore, quindi probabilmente al Pis.

Osservatori come lo storico e politologo polacco Antoni Dudek non escludono un stallo notevolmente lungo per il controllo del Sejm, la fondamentale Camera bassa del parlamento polacco





