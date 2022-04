Assalto alla Cgil, il leader no-vax Franzoni si pente davanti ai giudici: "Mai stato fascista"

Nicola Franzoni

, uno dei leader del movimento No Vax diceva "o la rivoluzione o la morte", ma ai magistrati romani ha spiegato di aver solo invitato la folla a sedersi in piazza del Popolo. È stato immortalato mentre faceva il saluto romano, ma durante l'interrogatorio di garanzia ha detto di non essere fascista. Appellava come "fratello" il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino, ma ha messo a verbale la sua distanza dagli ambienti di estrema destra.



E i precedenti di Polizia? Roba di poco conto. I profili social da cui ha sfruttato il malcontento dovuto alle restrizioni dettate dal Covid? "Sono pronto a chiuderli subito". La difesa di Nicola Franzoni, arrestato la scorsa settimana nell'ambito dell'indagine sull'assalto alla sede della Cgil, si basa sul c'ero ma guardavo, non incitano nessuno ad assaltare la sede della Cgil.

Motivazioni che non hanno convinto il pm Gianfederica Dito, che ha dato parere negativo. E neanche il giudice: per il momento Franzoni resta in carcere.