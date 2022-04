Ricordando Sergio Ramelli, domani presentazione del libro di Giraudo a Napoli alla Nuova Controcorrente

Venerdì 29 aprile presso la sala convegni della libreria La Nuova Controcorrente, sita in via Carlo De Cesare a Napoli sarà presentato 'Sergio Ramelli una storia che fa paura" , il nuovo libro di Guido Giraudo.

L'evento culturale cade nel quarantesettesimo anniversario della morte di Sergio Ramelli, innocente vittima degli anni di piombo, la cui unica colpa era quella di essere un militante del Fronte della Gioventù, organizzazione giovanile dell'allora Movimento Sociale Italiano. Una "colpa" davvero grave , in un periodo storico caratterizzato dall'uso della violenza come strumento di lotta politica da meritare di essere aggredito da un gruppo di militanti di Avanguardia Operaia, armati di chiavi inglese che lo colpirono selvaggiamente e ripetutamente in diverse parti del corpo.

Sergio Ramelli, dopo aver parcheggiato il motorino, si incamminava verso casa, dopo una mattinata trascorsa a scuola. A seguito dei colpi ricevuti perse i sensi e fu lasciato esangue al suolo. Era il 13 marzo del 1975. Mori in ospedale, dopo giorni di agonia, il 29 aprile.

Dopo l'intervento di Guido Giraudo ci saranno 6 contributi di esponenti della destra partenopea che racconteranno la propria militanza negli anni di piombo.