Funerali di Donna Assunta Almirante, applausi e saluti romani al passaggio del feretro

"Qualcuno dia il presente", "camerata Assunta Almirante presente". Si è chiuso così, di applausi e di braccia tese di una trentina di persone, il funerale di donna Assunta Almirante, moglie di Giorgio Almirante, fondatore nonché leader storico del Movimento Sociale Italiano.

Le esequie si sono svolte a Roma nella basilica di Santa Maria in Montesanto in piazza del Popolo, la "Chiesa degli artisti"; e mentre la bara veniva caricata sul carro funebre è scattato il saluto romano. Alla cerimonia in chiesa erano presenti tra gli altri diversi esponenti politici, tra cui Giorgia Meloni, Maurizio Gasparri, Gianni Alemanno, Isabella Rauti, Gianfranco Rotondi e Nello Musumeci.