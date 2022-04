Assalto alla Cgil, arresti domiciliari per Roberto Fiore

E' agli arresti domiciliari Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, finito in carcere lo scorso ottobre dopo all'assalto alla sede della Cgil a Roma nel corso della manifestazione contro il Green pass. A presentare la richiesta è stata la difesa di Fiore in relazione al suo stato di salute. Istanza che è stata ora accolta.



Fiore è sotto processo davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Roma insieme a Giuliano Castellino e altri accusati, a vario titolo e a seconda delle posizioni, di devastazione aggravata in concorso, di resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata. A Castellino, Fiore e all’ex Nar Luigi Aronica, considerati i principali





E' del 22 aprile scorso l'ultima operazione giudiziaria contro i responsabili dell'assalto alla Cgil. Con l'arresto di Nicola Franzoni, leader no vax, e di altri militanti di Forza Nuova, sono saliti a 25 i militanti accusati a vario titolo della devastazione della sede sindacale.





La difesa di Nicola Franzoni , arrestato la scorsa settimana nell'ambito dell'indagine sull'assalto alla sede della Cgil, ricalca quella degli altri arrestati : c'erano, ma guardavano. Lanciavano dal palco l'assalto alla Cgil, ma non incitavano.