Ramelli day, la pasionaria della lobby nera al fianco della Meloni

Il 14 ottobre 2021 Giorgia Meloni voleva farle fare un passo indietro, convincendola a dimettersi dal consiglio comunale di Milano, dove era stata eletta nonostante le immagini imbarazzanti mostrate dall’inchiesta di Fanpage sulla “Lobby nera”. Sono passati sei mesi e Chiara Valcepina, sald al suo posto sui banchi di Fratelli d’Italia a palazzo Marino, torna alla ribalta, 'scortando' Giorgia Meloni alla cerimonia di commemorazione ufficiale per Sergio Ramelli (presente anche il sindaco antifascista di Milano, Giuseppe Sala).

In un video pubblicato da Repubblica, spiega Paolo Berizzi, si vede chiaramente Valcepina accompagnare la leader al termine della cerimonia (vedi il fermo immagine sopra). Con lei, anche il co-fondatore di FdI e vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa. All'epoca dei fatti leader del Fronte della gioventù milanese, dieci anni dopo avvocato di parte civile contro gli assassini.

"La presenza della “pasionaria nera” accanto a Meloni - sottolinea Berizzi - non è passata inosservata agli sguardi più attenti. Ed è interessante per più di un motivo. Il primo è legato proprio alla vicenda dell’inchiesta sulla “lobby nera”, o “brigata nera”, di Roberto Jonghi Lavarini e Carlo Fidanza. E' la cena elettorale dove i camerati milanesi facevano campagna proprio per lei, Valcepina, e dove la futura consigliera comunale veniva ritratta in compagnia del “barone nero” Jonghi Lavarini, tra saluti romani, “heil hitler”, altri riferimenti al fascismo e battute razziste.