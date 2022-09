I no pass diventano no tax. E Castellino torna in piazza

A ranghi ridotti, almeno nella prima ora, si sono radunati a piazza San Giovanni i partecipanti alla manifestazione nazionale organizzata «in difesa dei diritti dei lavoratori e a tutela degli interessi nazionali», come proclamato dagli organizzatori.

La Fisi (Federazione italiana sindacati intercategoriali) lancia una protesta su più fronti, «contro l’obbligo vaccinale, il Green pass, la precarietà del lavoro, la guerra e le armi». E contro il caro bollette, il tema forse più sentito dalla folla presente in piazza, frammentata in diversi gruppi. Fra i partecipanti, accomunati dall’impugnare la bandiera italiana (un enorme tricolore spicca dalla folla ondeggiando al vento), il popolo delle partite Iva, balneari, esponenti del Comitato di liberazione nazionale e della class action nazionale dell’edilizia. Dei tre colori del vessillo nazionale anche tre bare nel mezzo della piazza, dedicate a tre categorie di lavoratori: pescatori (rossa), partite Iva (verde) e balneari (bianca). Fra gli applausi sono state issate su trespoli in legno.