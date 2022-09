Esplode residuato bellico: Daniel Biavaschi perde la mano

Alle elezioni Comunali del 2011, vinte da Giuliano Pisapia, si era candidato consigliere con la lista di Forza Nuova. Durante quella campagna elettorale, Daniel Biavaschi si era reso responsabile, con altri militanti di estrema destra, di una serie di episodi violenti, tra cui un blitz nella sede Aler in viale Romagna e l’aggressione a cinque giovani del movimento Blocco studentesco, legato a CasaPound.

Ora si è scoperto che nel corso degli anni l’estremista oggi trentaquattrenne ha raccolto nel box auto della sua casa in via Banfi 11, zona Gratosoglio, una piccola collezione di residuati bellici, in gran parte risalenti alla prima guerra mondiale. E ieri ha perso la mano sinistra proprio a causa dell’esplosione di materiale che stava maneggiando su un banco da lavoro. Sul posto, dopo la deflagrazione che ha messo in allarme i residenti, i soccorritori del 118 e i carabinieri del Radiomobile e della Compagnia Magenta. Il trentaquattrenne è stato trasportato al Niguarda, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico: resta ricoverato in prognosi riservata. Una squadra di artificieri ha messo in sicurezza l’area, e gli ordigni sono stati posti sotto sequestro. Ordigni per lo più inertizzati, per impedire un’esplosione, e catalogati per origine ed epoca di fabbricazione. Una sorta di collezione illegale di vecchi armamenti, comprese bombe a mano arrugginite. Nello stesso box i militari hanno trovato anche due metal detector.