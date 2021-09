No pass, Daspo di 5 anni con doppia firma per Castellino

Un Daspo di 5 anni con doppia firma per Giuliano Castellino è stato deciso dal questore di Roma per il suo ruolo nelle manifestazioni estive del movimento No Pass. Il leader di Forza nuova, nella narrazione del provvedimento, risulta infatti avere avuto un ruolo di protagonista nei cortei e nelle proteste di strada contro il green pass. Ruolo che rivendica con orgoglio nella sua dichiarazione a caldo, dopo la notifica del provvedimento



Per i moti di ottobre - quando bloccamo l'annunciato lockdown - venni "premiato" con la "medaglia" della sorveglianza speciale con obbligo di dimora e una serie di prescrizioni.