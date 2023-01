Assalto alla Cgil: altre tre condanne per devastazione

Tre condanne in abbreviato per l' assalto alla sede della Cgil , avvenuto a Roma il 9 ottobre del 2021.Il gup, al termine di un processo svolto con rito abbreviato, ha inflitto sei anni a, genovese di 54 anni e a 4 anni due romani, il 37enneNei confronti di Savaia, legato ai movimenti No Green Pass, il pm contestava i reati di devastazione e resistenza a pubblico ufficiale mentre agli altri due impuntato solo devastazione.Per questa vicenda l'attivista ligure era stato raggiunto della misura cautelare degli arresti domiciliari, per i due romani obbligo di firma.Lo scorso luglio, per l’assalto alla Cgil, c’erano state altre sei condanne sempre in rito abbreviato, comprese tra i 6 e i 4 anni e mezzo: la condanna più alta era stata emessa nei confronti di, leader palermitano di, figlio della compagna di, principale leader romano della piazza No Pass e capo politico di Italia Libera . Il padre di Fabio,, proviene dai ranghi dele di, frangia nera radicale della curva giallorossa. Ma dieci anni fa fu arrestato per una rapina in cui perse la vita, già militante delleIntanto davanti al Tribunale ordinario prosegue il processo in rito ordinario che vede imputati tra gli altri Castellino, il leader di Forza Nuovae l’ ex-Nar Luigi Aronica : questi, oltre a devastazione aggravata in concorso e resistenza, sono accusati anche di istigazione a delinquere.Nella prossima udienza, fissata per mercoledì 25 gennaio, inizierà l’esame degli imputati.