Tre anni fa la morte di Pierluigi Concutelli







Quando il feretro di Quando il feretro di Pierluigi Concutelli esce dalla chiesa di San Ponziano a Talenti, quartiere a nord del centro storico, Roma si è appena svegliata. La bara sfila avvolta da un tricolore e dal silenzio di fronte al picchetto d'onore formato da 300 "camerati". L'ultimo saluto della galassia nera all'ex terrorista, capo di Ordine Nuovo e killer del giudice Vittorio Occorsio , morto a 78 anni senza pentirsi mai dei tre omicidi commessi in vita (in carcere, tra l''81 e l'82 uccide i neofascisti Ermanno Buzzi e Carmine Palladino , tacciati di infamia), si è tenuto all'alba. In forma strettamente riservata e in un quartiere blindato. Nella tarda serata di venerdì infatti la questura ha disposto che la funzione di svolgesse alle 7 del mattino, non più alle 11,30 come previsto inizialmente, per prevenire eventuali problemi di ordine pubblico.





Così, tre anni fa, la Repubblica racconta i funerali del "Comandante", morto molti anni dopo l'ictus che lo aveva gravemente colpito, costringendo l'amministrazione penitenziaria a restituirgli i benefici che gli aveva revocato per un pezzetto di fumo che si era portato in carcere rientrando dal lavoro esterno.





Concutelli è stata una figura chiave della "seconda generazione" del terrorismo nero e Fascinazione gli ha dedicato decine e decine di post. E' quindi impegnativo lo sforzo per offrirvene la selezione dell'essenziale. Che comunque sono parecchi ...



