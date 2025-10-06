Berizzi scrive il libro segreto di CasaPound

Anticipazione da “Il libro segreto di CasaPound”, di Paolo Berizzi (ed. FuoriScena)

“Il libro segreto di CasaPound” sarà in libreria dal 14 ottobre ed è la prima radiografia completa di CasaPound.

Un dietro le quinte inedito e sorprendente che scoperchia il vaso di Pandora del movimento leader dell’estrema destra in Italia, al centro delle cronache nere e giudiziarie, prima ancora che politiche.

Un movimento per cui da più di vent'anni, si richiede lo scioglimento per tentata ricostituzione del Partito fascista anche se non c'è mai stata nessuna iniziativa giudiziaria seria in questa direzione.

I rapporti con Giorgia

Non è vero che Giorgia Meloni non ha mai avuto rapporti con CasaPound. Li ha avuti con molti esponenti del movimento, fin da giovane. Per comodità potremmo dividere tra i rapporti, diciamo, personali – in un paio di casi anche sentimentali – e quelli politici: ex fidanzati e sponde politiche.

I finanziatori

Per vent’anni si è cercato di capire chi ha finanziato e finanzia il movimento di CasaPound.

Nel libro di Paolo Berizzi - attraverso una testimonianza straordinaria dall’interno di un mondo da sempre inaccessibile, chiuso e protetto - per la prima volta le decine di nomi dalla società civile, imprenditori, professionisti, giornalisti, politici, avvocati, docenti universitari, militari e tanti insospettabili.

Il piano antisgombero

“Siamo consapevoli che quando c’è uno sgombero e i poliziotti arrivano in assetto antisommossa con blindati, lacrimogeni e idranti, a volte la resistenza attiva non basta.Ecco perché, sempre nei discorsi interni, si è ragionato anche su un’alternativa. Una soluzione, diciamo, da ultima spiaggia. L’estrema ratio ipotizzata, in caso di un insuccesso della reazione e della difesa del palazzo, è usare un’arma di ricatto nelle trattative. Qualcuno, per semplificare, forse scherzando o forse no, lo ha chiamato «piano B»: B come bombole”.

È uno degli scoop contenuti ne “Il libro segreto di CasaPound” a proposito del piano eversivo in caso di sgombero che potrebbero mettere in atto.

FONTE: Dagospia