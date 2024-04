Niente carcere per Carminati: affidato ai servizi sociali

CHI SE RIVEDE, “ER CECATO”! – MASSIMO CARMINATI È STATO AFFIDATO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI PER UN RESIDUO DI PENA DI TRE ANNI E DIECI MESI – CONDANNATO A DIECI ANNI DI RECLUSIONE PER IL PROCESSO “MONDO DI MEZZO”, L’EX MEMBRO DEI NAR ERA LIBERO IN ATTESA DELLA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA...

Massimo Carminati, noto anche come «Er cecato», è stato affidato in prova ai servizi sociali per un residuo di pena di tre anni e dieci mesi più due anni di casa di lavoro. Condannato a dieci anni di reclusione per il processo «Mondo di mezzo» (ex «Mafia Capitale»), dopo la sentenza definitiva del settembre 2022, l’ex membro dei Nar era libero in attesa della pronuncia del Tribunale di sorveglianza di Roma.

Nel computo dei mesi ancora da espiare ci sono anche gli otto di condanna per oltraggio all’allora pm capitolino Luca Tescaroli, sentenza divenuta da poco irrevocabile. Il sodale Salvatore Buzzi deve, invece, scontare ancora quattro anni e quattro mesi. [...]





FONTE: DAGOSPIA/La Verità