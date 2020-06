Sansonetti, Carminati: lo scandalo è che stava ancora in prigione

Massimo Carminati è stato scarcerato e la cosa ha provocato grande scandalo. Tra i giornalisti e tra i politici soprattutto. Il ministro Bonafede ha madato gli ispettatori a Oristano per capire come possa essere successo una cosa cosi terribile e che in modo sanguinoso offende il sentimento nazionale( il sentimento nazionale, per capirci, è molto semplice: tanta più gente sta in prigionr meglio è).La decisione di Bonafede, in realtà, dimostra solo una cosa: Bonafede non sa niente di leggi e della Giustizia di quale è ministro. Avrebbe bisogno di un ripasso alla scuola serale. Massimo Carminati è stato scarcerato per una ragione semplicissima: perché cosi prevede la legge, senza eccezioni.Vediamo. Carminati (ex esponente della lotta armata fascista) è stato condannato per il reato di corruzione e per associazione a delinquere di stampo mafioso nella sentenza d'appello del processo cosiddetto Mafia Capitale (il fiore all'occhiello della procura di Pignatone e di alcuni importanti giornali).La Cassazione ha stabilito che la mafia era un'invenzione pura e semplice della Procura e ha rimandato tutto in appello per rideterminare la pena senza più associazione mafiosa.Carminati è un detenuto in attesa di giudizio che ha scontato 5 anni e 4 mesi di prigione, dei quaki 4 ingiustamente al 41 bis. Siccome il reato più grave per il quale è stato condannato(corruzione) prevede una pena di 8 anni e siccome la legge dice che la carcerazione preventiba non può mai superare i due terzi della pena massima prevista per il delitto più grave,e siccome i due terzi di 8 anni sono 5 anni e 4 mesi Carminati è automaticamente e giustamente scarcerato.Fonte Il Riformista di mercoledì 17 giugno