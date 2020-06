Padova 17 Giugno 1974: cosi Iniziarono a uccidere le Brigate Rosse

(G.p)Oggi ricorre il quarantaseiesimo anniversario della morte di Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola, primi morti della Brigate Rosse. Accadde a Padova, in via Zabarella 24 durante un assalto nella federazione patavina del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale.

Per la morte dei due militanti missini sono stati condannati per concorso morale Renato Curcio Mario Moretti ed Alberto Franceschini, come esecutori Susanna Ronconi, Roberto Ognibene, Fabrizio Pelli, Giorgio Semeria, Martino Serafini.



Lo scrittore Gianpaolo Pansa, nel suo ultimo libro, La Destra siamo noi, contro storia della destra italiana da Scelba a Salvini, decida alcune pagine anche al primo omicidio politico commesso dalle Brigate Rosse il 17 giugno del 1974, di cui volentieri e fedelmente pubblichiamo uno stralcio.