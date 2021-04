Ricordando Junio Guariento, il vecchio saggio della musica alternativa nel terzo anniversario della scomparsa

I l 20 aprile di tre anni fa, sconfitto da un brutto male, andava oltre Junio Guariento, uno dei principali protagonisti della musica alternativa, fondatore della Compagnia dell'Anello, detentore di un record: l'aver suonato a tutti e tre i Campi Hobbit oltre che al Quarantennale organizzato dall'associazione culturale Generoso Simeone nel giugno del 2017.

Voglio ricordare Junio Guariento, nel terzo anniversario della sua scomparsa proponendo un pezzo di Alessandro Alberti, prezioso collaboratore di questo blog intitolato Junio Guariento il vecchio saggio della musica alternativa.