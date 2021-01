9 gennaio 1953: nasce Junio Guariento

Avrebbero compiuto 68 anni Junio Guariento , uno dei protagonisti della scena musicale non conforme fin dalle origini. Inizia a suonare nel 1976 nel "Gruppo Padovano di Protesta Nazionale", poi divenuto, l’anno dopo, "Compagnia dell’Anello". Della "Compagnia" sarà uno dei principali artefici fino al 1983 quando se ne staccherà. Ritorna ad esibirsi da solo in concerto nel 1991. Lo abbiamo incontrato all' ultimo Campo Hobbit , dove è stato un protagonista con Jack Marchal.