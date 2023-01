Meeting sull'Ucraina. Adinolfi: non ci inginocchiamo agli antifascisti del Cremlino

L'appuntamento è per domenica 8 gennaio alle 16.30 al Caffè Letterario Horafelix, via Reggio Emilia 89, quartiere Trieste-Salario. L'occasione la presentazione del video-reportage "Battaglione Revanche" di Filippo Castaldini ed Alberto Palladino, noto ai lettori di Fascinazione per le sue vicende giudiziarie come militante di CasaPound.

"Parleremo - aggiunge Adinolfi- della rigenerazione europea oggi in atto, nel sangue e nello spirito, come risposta a quell'invasione che vede i russi perseguire gli interessi americani in cambio di un magro bottino. Contro l'imperialismo russoamericano una Giovane Europa c'è e con il proprio sacrificio scriverà il futuro, tra i ringhi e i lazzi degli sconfitti esistenziali, di quelli che non credono più e aspirano a una catastrofe che venga da lontano".

"In ottusa logica binaria - conclude Adinolfi - pretendono che ci si debba scegliere un padrone: o russo o americano, senza capire che quando se ne sceglie uno si subiscono sempre tutti e due assieme perché sono le due facce della stessa medaglia. Ma spesso è gente che non ha più niente di solare, di virile e di europeo. I cani latrano e non sanno fare altro, ma la carovana dei guerrieri avanza con forza e con onore. Slava Ukraini, viva l'Europa una, grande e libera! Ti aspettiamo domenica, in loco o in diretta online su Rario Kulturaeuropa, media partner dell'evento".