Carminati e i neri a Sabra e Chatila? Una fantasia senza Limiti

Così sulla sua pagina Facebook Stefania Limiti, una giornalista che ha scritto importanti saggi sui misteri d'Italia. Ora, a prescindere dalla discutibilità di questa storia degli "eredi", tocca ricordare che nessun fascista italiano ha partecipato alla strage di Sabra e Chatila. I giovani romani e triestini che poi daranno vita alla stagione più cruenta dei Nar riparano in Libano dopo la strage di Bologna e vi rimangono pochi mesi, al massimo un anno.

presenza di Carminati in Libano

“Io sono rientrato fortunosamente in Italia il 31 dicembre 1980. Il mio fu l’ultimo volo per Roma poi ci fu una violenta ripresa dei combattenti e il controllo dell’aeroporto era uno dei principali terreni di scontro per cui Beirut restò isolata per alcuni giorni. Non ricordo proprio la presenza di Carminati e del resto anche in anni recenti è capitato, come è tipico di tutte le esperienze giovanili, di riesumare ricordi tra “reduci” e il suo nome non è mai affiorato“.