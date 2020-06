Carminati è un uomo libero: e doveva essere scarcerato a marzo

Hanno, a giusta ragione, definito il blitz sulla Mafia Capitale la "tempesta giudiziaria perfetta". Così ognuno ci pesca quello che vuole: il Giornale e Libero si sono scatenati sulle piste di Buzzi e delle coop rosse, La Repubblica dà sfogo al suo rigurgito antifascista e insiste sulle "trame nere", Il Fatto, per non fare torto a nessuno, dà in testa a tutti quanti. E così faremo anche noi, andando a pescare una storia interessante, quello che vede Gennaro Mokbel tentare un'estorsione ai danni di un complice della maxitruffa e Massimo Carminati nel ruolo di non disinteressato "raddrizzatorti". A conferma della sindrome del cervo maschio tipica di certa fascisteria di strada, in cui gli esemplari dominanti finiscono sempre per rompersi le corna tra loro. Ecco la storia raccontata nell'ordinanza di custodia cautelare: