16 giugno 1979. Lotta continua: Francesco Cecchin è stato ucciso

che, noto come attivista del MSI, già a marzo era stato denunciato perché coinvolto insieme ad altri 3 o 4 giovani fascisti, in una aggressione ad attacchini del PCI e pare anche nei giorni precedentì. Dopo la morte del giovane, oggi durante un filo diretto trasmesso da Radio Radicale, alcuni amici e conoscenti di Francesco Cecchin hanno sostenuto che la versione giusta dello svolgimento dei fatti il 29 maggio è quella che furono gli stessi aggressori a lanciarlo dal muretto Per sostenere questa tesi gli amici di Cecchin hanno detto che Francesco conosceva benissimo il posto e non avrebbe mai scavalcato il muretto; che il suo corpo calando fu trovato era pieno di lividi sulle braccia e sulle gambe ed aveva un livido sull'occhio e la milza spappolata, tutte conseguenze dei colpi ricevuti durante il pestaggio. Gli amici di Cecchin hanno sostenuto che ci sono testimonianze che Francesco Cecchin avrebbe detto ai suoi aggressori «vi ho riconosciuto tutti» e che la polizia è in possesso di queste prove, oltre che del numero di targa dell'850 fin dal primo giorno. Noi non sappiamo se questa versione è esatta; è un fatto che oggi, dopo la notìzia della morte di Cecchin, il sostituto procuratore Santacroce ha disposto il sequestro della cartella clinica ed ha disposto una perizia medico-legale annunciando che proseguono le indagini per identificare gli aggressori.