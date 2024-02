E' morto Marco Cochi: dalla militanza giovanile nei Nar alla passione per l'Africa nera

Marco, giornalista e scrittore, è stato responsabile dei progetti di cooperazione internazionale di Roma Capitale durante l’amministrazione di Alemanno ed era un grande appassionato di Africa, di cui conosceva ogni risvolto, sociale e politico, che espletava attraverso il suo blog AfroFocus. È stato, nel corso degli anni membro del consiglio scientifico di Africana, rivista di studi extraeuropei, Cambridge University Library. Ha realizzato progetti di ricerca a lungo termine per il Centro Militare di Studi Strategici del Ministero della Difesa, prestato la sua conoscenza agli studenti dell’ Università degli Studi Roma Tre e Link Campus University, Lumsa e altre. E tanto altro.

Soprattutto il curriculum non rivela il difficile percorso di riscatto che Marco ha attraversato nella sua vita, da militante che non si tirava indietro a intellettuale profondo e raffinato, sempre radicato negli stessi valori identitari e comunitari, che per lui valevano non solo per il popolo italiano ma per tutti i popoli della terra.





Perché Marco Cochi, che come tanti della nostra generazione aveva cominciato a militare da bambino, a 18 anni era finito in galera. A sua insaputa, infatti, era diventato militante dei Nar, di quella conventicola molto particolare che erano i. È stato, nella primavera 1980, a spingere Marco Cochi (che all’epoca non ha nemmeno 17 anni) da Terza posizione ai NAR. Lo racconta lui stesso, con molta autoironia a Piero Corsini:

«Per la verità, nemmeno mi ero reso conto di essere entrato a far parte dei NAR. Me ne sono reso conto solo il giorno dopo il mio arresto, nell’agosto 1982, leggendo i giornali. A parte il fatto che mi occupavo soprattutto del supporto logistico, e per mia fortuna non mi sono mai trovato a commettere reati di sangue, a me interessava più che altro entrare a far parte di un ambito di spontaneismo armato».

Nel ricordo di Cochi, la sua (inconsapevole) adesione ai NAR «ruotava soprattutto intorno al personaggio di Walter Sordi: era molto duro, “tosto”, litigioso. Era già stato arrestato varie volte, aveva un fortissimo carisma e ascendente sui noialtri ragazzini. Tra tutti i personaggi che in quell’epoca ruotavano nell’ambiente, era considerato il più pericoloso, perché era il più incosciente – non aveva nessuna cautela, benché latitante continuava a girare armato per Roma, a bordo di macchine rubate, mentre anche l’ultimo brigatista rosso sapeva che l’unico modo sicuro di spostarsi era a piedi – e anche perché non aveva nessun rispetto per la vita umana».