Spunta il saluto romano all'evento napoletano di Sangiuliano

Secondo il quotidiano romano, nelle ore precedenti sui gruppi WhatsApp di Fratelli d’Italia erano circolati messaggi per invitare militanti e simpatizzanti a partecipare alla cerimonia al binario 14: «Interveniamo in massa per far sentire al Ministro il calore e l’affetto della nostra comunità». Il messaggio viene inviato da Luigi Rispoli, ex Alleanza Nazionale e ora vicecoordinatore cittadino del partito.

Sono in tanti a rispondere all’appello, e a presentarsi in stazione centrale ben prima dell’arrivo delle istituzioni. Inizialmente vengono fermati alla sicurezza, poi ottengono il lasciapassare e si mescolano ai familiari degli esuli dell’Istria e della Dalmazia. Sono così tanti che gli studenti delle due scuole di Ischia e Pomigliano d’Arco, invitate per i loro lavori sulla Shoah e sulle Foibe, restano a distanza dietro il cordone di sicurezza. Dure le reazioni del Pd

FONTE: OPEN

Nella tappa a Napoli del Treno del ricordo, quello voluto dal ministro per lo Sport e i giovaniper ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, è spuntato anche un saluto romano. È successo durante la cerimonia sui binari, davanti al ministro della Cultura, al termine dell’esecuzione dell’inno di Mameli. Le immagini sono state catturate in un filmato diffuso da