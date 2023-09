Strage di Bologna, confermato l'ergastolo per Gilberto Cavallini

Non posso pentirmi di quello che non ho fatto

L'imputato non era presente in aula. La condanna in primo grado era stata per "strage semplice" mentre per Paolo Bellini si sarebbe trattato di una "strage politica". Adesso la Corte ha sanato l'evidente contraddizione e ha uniformato la fattispecie di reato condannando anche l'ex leader dei Nar per "strage politica"