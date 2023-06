Arrestato Paolo Bellini: voleva uccidere ex moglie e figlio del giudice

BOLOGNA - E’ stato arrestato Paolo Bellini, condannato all'ergastolo in primo grado dalla corte d'Assise di Bologna per aver partecipato alla strage della stazione del 2 agosto 1980. L’ex collaboratore di giustizia e dei servizi segreti, in rapporti con Cosa Nostra prima della campagna stragista del 1993, secondo l'accusa stava pianificando nuovi omicidi e vendette contro chi riteneva responsabile di quella condanna. Tra questi avrebbe voluto uccidere l’ex moglie, Maurizia Bonini, che aveva testimoniato contro di lui smontando l’alibi che si era costruito e il figlio del presidente della Corte d’Assise di Bologna, Francesco Caruso, che emise la sentenza di condanna.

Alle 13, nei locali della Procura Generale della Repubblica di Bologna, il Procuratore Generale facente funzione Lucia Musti terrà una conferenza stampa, alla presenza di Personale della Polizia di Stato di Bologna-Digos, del nucleo di Polizia Economico-Finanziario della Guardia di Finanza di Bologna e della Dia di Roma, i corpi che hanno collaborato alle indagini