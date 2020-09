27 settembre 1956: nasce Peppe Dimitri

Oggi avrebbe compiuto 64 anni Peppe Dimitri, il “Comandante”, il leader più amato della piazza nera romana nella seconda metà degli anni Settanta. E’ morto quattordici anni fa in un incidente motociclistico. Con lui vivo tanti casini non sarebbero successi, ne sono convinto.

I suoi funerali sono stati giustamente definiti l’ultima grande manifestazione fascista. Ve li ripropongo raccontati da Rao (un capolavoro, uno dei rari casi in cui il suo antico stile freddo da cronista d'agenzia cede il passo al sentimento e alla passione) e poi da me

Un giovane sfreccia con la sua auto per le strade dell’Eur. È insieme alla sua ragazza e stanno andando fuori Roma. La giornata è limpida in questi ultimi giorni di marzo. Sono sereni. Federico, questo il suo nome, ha poco più di 30 anni e nella vita fa politica a tempo pieno. È un dirigente di Alleanza Nazionale, uno che nel suo quartiere ha un peso. È consigliere di Municipio, ma punta più in alto. Mancano due mesi alle elezioni comunali e sta meditando di candidarsi al Campidoglio. Ma il destino ha deciso diversamente.

Sono passate da poco le 13 quando Federico sente un dolore al petto, una fitta molto forte. Ha paura. In zona c’è un ospedale, il Sant’Eugenio. Il sangue gli sale alla testa, i riflessi si annebbiano. Si agita, decide improvvisamente di invertire la marcia e raggiungere il Pronto Soccorso. Siamo all’incrocio tra via Laurentina e piazzale Douhet. In quel preciso momento passa veloce uno scooterone, un 125: Federico non lo vede, sente solo l’impatto con la moto. Devastante. L’auto, impazzita, passa sopra il conducente dello scooter, infliggendogli danni tremendi. Morirà meno di un’ora dopo.