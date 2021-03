Stefano Delle Chiaie ricorda Peppe Dimitri

Oggi ricorre il quindicesimo anniversario della morte del "comandante" Peppe Dimitri, che, tra tante cose, ha fatto parte dell'ultima generazione militante di Avanguardia Nazionale.

Stefano Delle Chiaie, nel corso del memoriale per il terzo anniversario della sua morte

lo ho ricordato con questo video, che vi proponiamo per intero. Un memento che acquista più valore ora che anche egli è andato oltre

Tre sono i passaggi importanti : il leader indiscusso di Avanguardia Nazionale afferma la totale indipendenza di Lotta studentesca (smentendo certe dicerie infamanti sul ruolo di ‘infiltrato’ di Peppe), ricostruisce il suo ritorno in Italia nel 1979 e il loro tentativo congiunto di creare le condizioni per un passo indietro dei camerati partiti per la “via breve” della lotta armata, riconosce l’integrità del suo percorso militante in tutti i passaggi compiuti.