Oggi rinasce Fascinazione. E non è un pesce d'aprile

No, non è un pesce d'Aprile ma un regalo per il mio onomastico. Che, per chi conosce la cultura meridionale, è più importante del genetliaco. Oggi nasce Fascinazione 3, un parto decisamente oltre termine. Perché da tempo era evidente l'assoluta mancanza di senso, di progetto, di ragione di esistere del blog per come concretamente era realizzato. Sostanzialmente per dissoluzione dell'oggetto, ma anche per il concreto sfrantecamento del soggetto. Con i nostri tempi e ritmi messicani Giuseppe Parente, che da anni, in modi e forme variabili, ma sempre sostanziali e sostanziose, mi ha affiancato nella gestione di Fascinazione, e io abbiamo deciso di voltare pagina. E quindi da oggi Fascinazione si occuperà soltanto di storia e temi culturali delle fascisterie. Tutto quello che l'ambiente esprime sul terreno della politica e della militanza sarà raccontato dal blog di Giuseppe, Il sovranista . Quel poco di residuale e di trasversale che avanza, sarà occasione per le "telefonate di redazione" che oramai da tempo sostituiscono più apprezzabili riti comunitari