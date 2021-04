Massimo Morsello ricorda Leon Degrelle

Il 31 marzo di ventisette anni fa, a Malaga moriva Leon Degrelle, avvocato, politico belga, fondatore del Rexismo, movimento nazionalista di ispirazione cattolica. Nel corso della seconda guerra mondiale ha combattuto nel contingente vallone delle Waffen SS.

Al termine della seconda guerra, si stabilisce in Spagna, ottenendo nel 1954 la nazionalità. Fu una delle principali figure del neofascismo europeo. Con la liberazione è chiamato in giudizio per tradimento e condannato a morte in contumacia. Le domande di estradizione non avranno esito positivo, perché Degrelle rinuncia alla nazionalità belga per prendere la nazionalità spagnola

Massimo Morsello dedica a Leon Degrelle una canzone presente come decima ed ultima traccia dell'album Punto di non Ritorno del lontano 1995 che vi proponiamo in versione live, dal concerto intitolato Scusate ma non posso venire, trasmesso, con collegamento via satellite in una affollata piazza romana ed in un locale milanese il 21 settembre del 1996

Si stabilisce a Malaga ottenendo asilo politico dal Governo Spagnolo filo-fascita di Francisco Franco. Con la Liberazione, Degrelle è chiamato in giudizio per tradimento e condannato a morte in contumacia. Le domande di estradizione non avranno esito positivo, perché Degrelle rinuncia alla nazionalità belga per prendere la nazionalità spagnola.