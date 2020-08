28 agosto: quarant'anni fa il primo blitz (pezzottato) sulla strage di Bologna

"40 anni fa all'alba gia' stavamo tutti incatenati ai termosifoni delle camerate della Caserma Guido Reni a Roma, al Flaminio, quella dove escono le volanti per prendere servizio in giro per la città. Tutti in attesa di essere trasferiti nelle carceri dell'Emilia Romagna con sulla testa la più infamante delle accuse, la strage di Bologna. E con anni e anni di sofferenze in arrivo . Il mio pensiero oggi a Guido, Dario, Luigi, Franco, e ai tanti altri che con me, hanno diviso e superato a testa alta con coraggio e senza infamità uno dei periodi più brutti della nostra storia. A loro, ma soprattutto a chi non è più tornato [Signorelli e Morsello, tra gli altri, scomparsi tragicamente: Calore, Semerari, Fachini, ndb], il mio più affettuoso saluto nel ricordare quel 28 agosto 1980. "





Così stamattina, in una delle pagine social dell'arcipelago nero, uno degli arrestati del primo blitz per la strage di Bologna, ricorda con rabbia. A quel blitz, in occasione del trentennale (Fascinazione muoveva i primi passi) dedicammo parecchia roba, roba buona:

1- Il blitz contro i vertici dell'eversione nera

Il 26 agosto 1980 sono spiccati 26 ordini di cattura per la banda armata che sarebbe alle spalle degli esecutori della strage di Bologna e due giorni dopo ne sono eseguiti una ventina. L’impianto accusato­rio ricicla il teorema Amato: la direzione strategica del terrorismo nero è co­stituita dai quadri coperti del mai disciolto Ordine nuovo, i gruppi giovanili e spontaneisti sono termi­nali periferici dell’Organizzazione.

Solo 5 anni dopo, nel febbraio 1986, il giu dice istruttore di Roma Gennaro stabilisce che sulla base delle risultanze processu­ali, appare forzata la “ reductio ad unum”, anche se non può disconoscersi che i dati acquisiti mettono in luce dimensioni contraddittorie, rilevando l’esistenza da un lato di collegamenti e legami tra nuove e vecchie strutture e dall’altro di una miriade di gruppuscoli che si ag­gregano e si dissolvono rifiutando anche suggeri­menti autore­voli

Intanto scat­tano le manette. LEGGI TUTTO





2. Signorelli: il mandante fu Cossiga



L’operazione mirata del 28 agosto costituì il primo depistaggio della strage di Bologna.

Un anno dopo la magistratura romana, alla quale era stata affidata per competenza l’inchiesta, prosciolse tutti gli imputati per insussistenza del fatto.

Ciò non impedì ai servizi di procedere a nuovi depistaggi, quale quello noto come “operazione terrore sui treni ” preparato dal SISMI nel mese di luglio subito dopo l’abbattimento sul cielo di Ustica del DC9 dell’Itavia: una “pista” preconfezionata per una strage ancora non avvenuta!

E poi ancora i depistaggi verranno indirizzati usando le stesse tecniche infami nei confronti di Terza Posizione e di Avanguardia Nazionale. LEGGI TUTTO





3. Adinolfi: 30 anni di depistaggi impuniti