Dirigente Fdi equipara Messina Denaro e Napolitano

LA SENSAZIONALE CLASSE DIRIGENTE DI FRATELLI D’ITALIA - IL PRESIDENTE DEL CIRCOLO DI FDI DI SALUZZO, MARIO PINCA,

HA AFFIANCATO L'ANNUNCIO DELLA MORTE DI GIORGIO NAPOLITANO E QUELLA DEL BOSS MAFIOSO MATTEO MESSINA DENARO

, COMMENTANDO: “QUINDI L'ANNO SI PUÒ DICHIARARE CONCLUSO NEL MIGLIORI DEI MODI” - IL COORDINATORE PROVINCIARE LO HA PRIMA SCONFESSATO (“DICHIARAZIONI NON IN LINEA CON IL PARTITO”) E POI HA COMMISSARIATO IL CIRCOLO - IL COMMENTO DI PINCA? “IL POST COMUNQUE NON L'HO SCRITTO IO, È MIO NIPOTE CHE HA USATO IL MIO CELLULARE”

Da www.lastampa.it

MARIO PINCA

Un post su Facebook è costato la sospensione al presidente del circolo di Fratelli d'Italia di Saluzzo. Sul suo profilo social, Mario Pinca ha affiancato l'annuncio della morte del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e quella del boss mafioso Matteo Messina Denaro, commentando: «Quindi l'anno si può dichiarare concluso nel migliori dei modi».

«Pinca ha fatto dichiarazioni che non sono in linea col partito» osserva il coordinatore provinciale William Casoni, che ha disposto il commissariamento del circolo e la sospensione dell'iscritto: su eventuali altri provvedimenti decideranno gli organi nazionali di FdI. «Ho sbagliato e me ne assumo tutta la responsabilità» commenta il diretto interessato, precisando: «Il post comunque non l'ho scritto io, è mio nipote che ha usato il mio cellulare». […]

FONTE: DAGOSPIA