10 settembre 2019: muore Delle Chiaie. Diario di una vita operosa e operativa

1964 - La battaglia di Valle Giulia Umberto Improta. La mattina del 1 marzo 1968, di fronte alla facoltà di Architettura di Valle Giulia a Roma, c'era un impressionante schieramento di polizia agli ordini del commissario della squadra politica. Da piazza di Spagna stava per arrivare un corteo di studenti fermamente intenzionati a rioccupare la facoltà. Improta era lì' per impedirlo ad ogni costo. Nel corso di quella mattinata anche la federazione del PCI, tramite il dirigente romano Renzo Tricelli aveva tentato di convincere gli studenti a terminare la loro manifestazione in piazza di Spagna.

1968-69 - I morti di Avola e Battipaglia Per questo partecipammo alla rivolta agricola di Avola, il 2 dicembre 1968, dove i braccianti avevano bloccato le campagne per ottenere il rinnovo del contratto di lavoro che tenesse conto delle rivendicazioni salariali e dove la polizia aveva sparato sulla folla uccidendo due scioperanti. Poi a quella di Battipaglia, l'8 e 9 aprile del 1969, il cui obiettivo era impedire la chiusura dello zuccherificio e del tabacchificio; anche qui la polizia aveva sparato uccidendo Teresa Ricciardi, una giovane professoressa colpita da un proiettile vacante e l'operaio Carmine Citro. A Roma c'era stata immediatamente una manifestazione di solidarietà per i fatti di Battipaglia terminata con numerosi arresti di avanguardisti".

12 dicembre 1969

Fabio Fabbruzzi in via Catania, davanti a una trattoria avevo incontrato casualmente Mario Merlino, che era in compagnia di alcuni giovani in partenza per la leva militare. Mi ero fermato per pochi istanti e lui mi aveva chiesto un appuntamento. Mario aveva militato in Avanguardia Pietro Valpreda aveva creato un piccolo circolo anarchico, che avevano chiamato 22 marzo, ispirandosi alla data convenzionale di inizio del Sessantotto francese. e di recente, con il milanese aveva creato un piccolo circolo anarchico, che avevano chiamato 22 marzo, ispirandosi alla data convenzionale di inizio del Sessantotto francese.

Venerdì 12 dicembre 1969 era un giorno come un altro. O almeno così sembrava. Non potevo immaginare che invece sarebbe stato uno spartiacque nella mia vita e in quella di molti altri camerati... Il pomeriggio di quel 12 dicembre mi trovavo a Roma, in via Catania, dove quasi ogni sera incontravo i miei camerati. Li vicino, in una traversa, c'era la sede di Caravella. Non avrei dovuto essere da quelle parti, ma a casa, in via Tuscolana. La sera prima, mentre stavo accompagnando in via Catania, davanti a una trattoria avevo incontrato casualmente, che era in compagnia di alcuni giovani in partenza per la leva militare.

1970 Il golpe Borghese Nella presentazione del suo libro L'Aquila e il Condor ad Anzio Stefano Delle Chiaie spiega perché Licio Gelli non c'entra niente con il golpe Borghese ma era il protagonista dei successivi golpi bianchi che il leader di Avanguardia Nazionale definisce "complotti antifascisti". Il fatto che i magistrati li abbiano unificati in un unico processo è proprio la prova che Borghese fu strumentalizzato, sostiene Delle Chiaie, per coprire i tentativi dei Pacciardi e dei Sogno, eroi antifascisti.





Questa la testimonianza di Stefano Delle Chiaie, accusato di aver guidato, la notte del golpe, un blitz dentro l’armeria del Viminale, rilasciata a Nicola Rao:

Pensai allora a Allontanatosi da, che era in crisi, aveva continuato a gravitare in quell'ambiente, dove era stimato ed apprezzato dall'intera militanza ordinovista. Poteva rappresentare il personaggio in grado di favorire, su un obbiettivo concreto, una convergenza tra e Ordine Nuovo. Con Strippoli andai da Paolo a Tivoli. Gli spiegai la situazione e gli rivelai ciò che mi aveva convinto a stringere un patto momentaneo con il Msi. Cosi ottenni la sua disponibilità [per candidarsi alle elezioni politiche del 1963, ndb].

Certo, ero molto legato al comandante Borghese. La nostra amicizia risaliva alla fine degli anni Cinquanta, quando ero ancora in Ordine Nuovo. Il nostro gruppo, in accordo con il comandante, diede vita alle organizzazioni giovanili delle «fiamme bianche». Tutti noi in quel periodo confluimmo nella sede della Federazione Combattenti della Rsi, che si trovava a piazza Venezia, che era un po' la «base» del comandante, nel cui ambito elaborammo una serie di iniziative politiche molto interessanti. Quando nacque il Fronte Nazionale, nel 1968, lo ritenemmo un momento di unità di tutte quelle forze antagoniste che esistevano nell'area neofascista e che non si riconoscevano nel Msi di Michelini.

1970-71 La rivolta di Reggio 45 ANNI FA [14 luglio 1970] LA RIVOLTA DI REGGIO CALABRIA !Una rivolta che testimoniò e gridò le ansie e le speranze di tutti i popoli del sud. L'ipocrisia e la menzogna hanno tentato nel tempo di macchiare quella protesta di popolo. SENZA RIUSCIRCI !

SENZA RIUSCIRCI !

Lo testimoniano le numerose rievocazioni di quell'evento, anche da parte di chi all'epoca, lo osteggiò con tutti i mezzi..

1973 - Il golpe in Cile

Nel 1970 in Cile era stato eletto presidente Salvador Allende, leader di un fronte che andava dal Partito Socialista ai comunisti e ai cattolici di sinistra. Subito dopo la sua elezione c'era sta una grave crisi economica e una preoccupante carenza di cibo per la popolazione.

Il Partito Nazionale guidato da Jorge Alessandri Rodriguez e finanziato dagli Usa, aveva accentuata la sua offensiva di governo di Unidad Popolar. La condizione sempre più disastrosa del paese aveva fatto crescere la tensione interna e portato, il 29 giugno del 1973 ad un tentativo di colpo di Stato.

1974 - La morte ...

... e il funerale del Comandante

In agosto lasciai la Spagna per raggiungere l'Italia e preparare il rientro del comandante. Mi congedai da lui davanti all'entrata dell'Hotel, nostro abituale ritrovo. Gli dissi: a presto Comandante! Si Dios quiere.. Se Dio lo vorrà. Frase che mi tornerà spesso alla mente come suo presagio all'imminente fine. Una sera di fine agosto, uno dei camerati che erano rifugiati in Grecia, ci disse che gli sembrava di aver sentito per radio che Borghese era morto [il 26 agosto 1974, ndb]. Con Lello (Graziani) telefonammo a Madrid per controllare la notizia. Speravo in un errore. Invece dalla Spagna ci arrivò la conferma…Alla basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma, dove c'è la cappella della famiglia Borghese, il giorno del funerale, il 2 settembre, confluì una grande folla. Moltissimi militanti di Avanguardia erano a Roma per rendere l'ultimo omaggio al Principe. La bara fu portata a spalla e fu fatta entrare dalla porta principale. Io ero in una casa, in zona Ardeatina, e lì attesi Livio, Andrea Scirè e l'altro figlio di Borghese e i responsabili di Avanguardia delle altre città…