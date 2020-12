Dieci anni dopo Paolo Signorelli. Delle Chiaie, la candidatura di Signorelli alle politiche del 1963: una bomba in parlamento

Il 1 dicembre di 10 anni fa, andava oltre Paolo Signorelli, il professore della destra radicale romana, lunghi anni di detenzioni negli anni di piombo, condanne all'ergastolo a raffica per tre omicidi (Leandri, Occorsio, Amato) alle fine tutte annullate dopo lunghe battaglie giudiziarie ed una infinita carcerazione preventiva (oltre nove anni).

Voglio ricordare la figura di Paolo Signorelli, candidato alle politiche nel lontano 1963 nelle fila del Movimento Sociale Italiano, con lo slogan Una bomba in Parlamento sostenuto anche da Avanguardia Nazionale, come ci spiega Stefano Delle Chiaie nel suo libro l'Aquila ed il Condor

Nell'aprile del 1693 si tennero le elezioni politiche ed Avanguardia Nazionale presentò una propria lista. Una loggia massonica, interessata a far perdere voti al Movimento Sociale Italiano era disposta a finanziare sia la presentazione di liste di An in tutta Italia sia l'intera campagna elettorale. Di fronte alla proposta massonica Stefano Delle Chiaie, leader indiscusso di Avanguardia Nazionale decise di ritirare la liste e di appoggiare, senza se e senza ma, il Movimento Sociale Italiano, pur rimanendo contrario al coinvolgimento di Avanguardia Nazionale nel Msi, in quanto poteva sembrare un abbandono della via rivoluzionarie e una scelta utilitaristica. Stefano Delle Chiaie, in prima persona, si adoperò nella ricerca di un candidato che potesse rappresentare, nel migliore dei modi possibile, tutta l'area extraparlamentare. Pensò quindi a Paolo Signorelli.