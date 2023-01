2 gennaio 2012: gambizzato Francesco Bianco, reloaded

La notizia la ha lanciata Gabriele Adinolfi: due colpi alle gambe, uno al polso., è fuori pericolo. Non ci sta pezzo della storia della destra radicale romana che non lo abbia visto protagonista, dalla fondazione dei Nar a Movimento politico e fino alle iniziative di solidarietà e in ricordo dei caduti.





Gabriele Adinolfi con Carlo Giannotta, che gestisce la sezione martire e ha solidi legami con CasaPound. Il sospettato viene Giuliano Castellino, all'epoca leader romano di Forza nuova.

A Francesco Bianco Fascinazione ha dedicato decine di post. Qui ne riportiamo qualcuno Fin qui il post di Fascinazione del 3 gennaio 2012. Grazie a intercettazioni casuali (sotto controllo era un interlocutore napoletano di Bianco, anche egli ex dirigente di Forza nuova, per tutt'altre faccende) gli investigatori si orientano sullo scontro in atto nella fascisteria romana sulla gestione dell'imminente anniversario di Acca Larentia. Bianco, esponente di punta di una rete di solidarietà militante, "Nessuno resti indietro" si è "tozzato" sulla bacheca dicon, che gestisce la sezione martire e ha solidi legami con CasaPound. Il sospettato viene ben presto arrestato e abbastanza velocemente anche prosciolto e scarcerato . E il fatto finisce così. Giannotta è scomparso nell'aprile 2019. E a conferma della volatilità di certi rapporti e posizionamenti dell'ambiente a rendergli omaggio, nel secondo anniversario, è, all'epoca leader romano di Forza nuova.A Francesco Bianco Fascinazione ha dedicato decine di post. Qui ne riportiamo qualcuno