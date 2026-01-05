Le miserie del giornalismo investigativo antimafia in Italia

Questo post è stato scritto un anno fa da Alessandro Smerilli, il nostro debunker su magistratura, antimafia e contorni, in occasione del quarantacinquesimo anniversario dell'omicidio di Piersanti Mattarella. Lo riproponiamo oggi, che torna non solo per la scadenza rituale ma anche perché nelle more qualcuno ha riciclato le vecchie dicerie sulla "pista nera" e serve rimettere qualche puntino sulle i... Appuntamento a domani per una messa a punto sull'altra bufala ricorrente sul coinvolgimento di Stefano Delle Chiaie nelle stragi del "biennio nero"

di Alessandro Smerilli



Ieri la Repubblica, dopo anni consumati all'inseguimento di piste fantasiose rivendicava orgogliosamente il suo “scoop”. Ha finalmente capito che Piersanti Mattarella è stato ucciso dalla mafia tramite esecutori mafiosi. I quali sono già in carcere al 41 bis da decenni con vari ergastoli da scontare. Ha capito inoltre che effettivamente il nome del killer di cui ieri ha pubblicato la foto sbagliata, Antonino (Nino) Madonia, girava già da almeno 27 anni tra chi si era occupato seriamente del caso. Comunque meglio tardi che mai. Per la verità il cosiddetto giornalista Lirio Abbate uno scoop lo rivendicava: aveva rivelato che la pistola che aveva ucciso Mattarella era la stessa pistola che alcuni mesi dopo un terrorista nero aveva usato per uccidere un giudice. I telegiornali avevano riportato la sconvolgente rivelazione che però era un trucco da giocatore delle tre carte. Non era la stessa pistola, era lo stesso tipo di pistola.

L’abilità di Abbate ha spinto oggi all’emulazione il suo collega Salvo Palazzolo il quale, dopo aver sostituito abilmente la foto sbagliata di ieri con quella giusta senza dare spiegazioni sullo svarione che ha ingannato anche i telegiornali nazionali, non si perita di mostrare la sua sveltezza di mano. I giocatori delle tre carte fanno così, carta vince carta perde e il credulone abbocca (sempre meno guardando i dati delle vendite). Cosa svela infatti il giornalista, giocando con le parole come il suo collega Abbate? Che un testimone all’epoca riferì di aver visto una Land Rover sospetta in via Libertà, oggi sappiamo che è la stessa auto di "Faccia di mostro", l'ex poliziotto Giovanni Aiello sospettato di essere un killer al soldo dei servizi segreti deviati. Anche questo è un gioco di parole, non era la stessa auto, era lo stesso modello di auto.

Giovanni Ajello è una persona innocente, mai giudicato colpevole. Per dire, Piercamillo Davigo è notoriamente un pregiudicato certificato, Giovanni Ajello no. È morto di crepacuore, perseguitato da gente come Palazzolo e Abbate che ancora infieriscono contro chi non si può più difendere. Peccato non ci sia più Massimo Bordin che era un giornalista vero e conosceva bene il caso di Giovanni Ajello la cui morte fu così commentata da Luciano Capone, per fortuna anch’egli giornalista vero

Un’ultima cosa: “il Diario” non era un piccolo quotidiano ma un grande settimanale diretto da Enrico Deaglio.