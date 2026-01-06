Delle Chiaie a Capaci, l'estremo tentativo di Sigfrido Ranucci
Sigfrido Ranucci ha reagito con stizza al voto basso che il procuratore di Caltanissetta De Luca ha attribuito in commissione antimafia alla inchiesta (parolona) di Report sulla Pista nera nella strage di Capaci in cui morirono Giovanni Falcone insieme alla sua compagna e alla sua scorta.
Report sostiene la tesi secondo cui nella strage ci fu la supervisione da parte del nerissimo Stefano Delle Chiaie, già braccio destro del principe Borghese ai tempi del fallito golpe dell’Immacolata del 1970. Come talvolta capita allo studente al quale l’insegnante ha dato del somaro, ci ha tenuto a smentire questa nomea, prima che si consolidi, e nella puntata di Report di domenica ha mandando in onda una cassetta recapitata alla redazione di Report da “un anonimo” di nome Gianfranco Donadio. Cassetta (teoricamente secretata al punto che nemmeno i legali della dichiarante Romeo, ex donna del defunto Lo Cicero, e del sovrintendente Giustini, entrambi sotto processo per falso, ne hanno avuto l’accesso a differenza di Report) che conteneva l’audio di “un colloquio investigativo”, dal valore probatorio pari a zero, che il magistrato Donadio molti anni fa ebbe con il defunto dichiarante Lo Cicero le cui dichiarazioni sono state dichiarate di valore pari a zero.
Ma chi è il magistrato Donadio? Un soggetto vividamente descritto alcuni anni fa da Massimo Bordin. (È il primo a sinistra nella foto di un convegno organizzato da un tale con le stigmate che parla con gli extraterrestri e la Madonna) Dal minuto 17’ e 30” (file 2|2) della sua requisitoria, registrata qui sotto,
L’imbarazzatissimo PM di Caltanissetta Amedeo Bertone è costretto quasi suo malgrado a parlare del “colloquio investigativo” del 14 dicembre 2012 tra il “collega Donadio” magistrato della direzione nazionale antimafia e l’attendibilissimo “collaboratore di giustizia” Antonino Lo Giudice detto Nino il nano, qui ritratto in occasione di un suo arresto. Ne parlò sulla sua rubrica sul Foglio Massimo Bordin:
«Stralci, non manipolati, dal file di un “colloquio investigativo” (che non è un atto giudiziario) fra un sostituto della direzione nazionale antimafia e un “collaboratore di giustizia” calabrese, avvenuto nel febbraio 2012 in un carcere. Si parla di un uomo dal volto sfigurato ma il pentito dice: “Non riesco a visualizzarne il volto”. Il pm chiede: “Era stato coinvolto in fatti stragisti?”.
“Sì, metteva le bombe”.
“Le faccio un esempio che può apparire stupido – dice il pm con tono colloquiale – lei ha mai messo una bomba in un asilo?”.
“No”.
“E quello dove metteva le bombe?”.
“Le ha messe in un asilo”.
Il pentito a questo punto si sente in dovere di disapprovare le stragi del 1992 e il pm subito chiede: “Era coinvolto nella strage di Capaci?”.
“Ma chi? Quello? Ah, sì”.
“Le ha parlato di altri attentati?”. “Non ricordo”.
“Della strage Borsellino?”.
“Sì, se non ricordo male”.
“Dell’Addaura?”.
“Mi pare di sì”.
“Della strage alla stazione di Bologna?”.
“Come no? Si vantava di aver partecipato”.
“Le hanno mai detto che ha sparato a un bambino?”.
“Mi sembra di sì”.
“In quale città?”.
“Sicuramente in Calabria”.
“O in Sicilia?”.
“Ora che ci penso meglio, in Sicilia”.
“Ammazzò un bambino a Palermo?”.
“Sì, sì. Ora ricordo”.
Quell’uomo era calabrese?”.
“Aveva un accento calabrese”.
“Si chiamava Giovanni?”.
“Giovanni, sì”.
“Di cognome Ajello?”.
“Sì. Giovanni Ajello. Sì”.
Viene da pensare che il “colloquio investigativo” si chiami così perché il pentito investigasu quello che vuole sentirsi dire il pm e può capitare che ci siano pm molto trasparenti.»
(Massimo Bordin, 27/07/2017)
Il “trasparente” -nell’accezione di Bordin- magistrato Donadio fu denunciato al CSM da ben due procure siciliane. Ciò malgrado fu chiamato come consulente dall’ultima commissione Moro, quella di Beppe Fioroni e Gero Grassi che il mai sufficientemente rimpianto Massimo Bordin chiamava l’ennesima.
