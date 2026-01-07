Agguato per Acca Larentia, ferito il figlio della portavoce di Rampelli

"I miei figli e gli amici dei miei figli sono vivi per miracolo. Un gruppo di estremisti di sinistra li ha aggrediti ma aggrediti per ammazzarli". Così sui social Sabrina Fantauzzi, portavoce del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e madre di due dei quattro militanti di Gioventù nazionale aggrediti a Roma. Uno dei figli "ha preso una legnata, una cascata...non so cosa, in viso..

Un miracolo che sia vivo. Erano partiti in affissione per Acca". "Gli aggressori sono ragazzi dello loro età. Erano in 10/12 contro quattro. I miei figli, insieme ai loro amici, hanno cercato di difendersi, non avevano neppure iniziato l'affissione stavano ancora in macchina ma erano troppo pochi rispetto agli aggressori armati di mazze bastoni e caschi. E coltelli. Coltelli.... La macchina... distrutta".

"So che ci sono video dell'aggressione, se fosse possibile farmeli avere. Ringrazio Dio che sono salvi, integri, non menomati", sottolinea. "Ma chi può intervenire, si deve rendere conto che l'aria è troppo incandescente. Qualcosa è cambiato e - osserva - i danni rischiano di essere irreversibili. Manteniamo la calma. Disinneschiamo la miccia. Stacchiamo la spina.