Header Ads


Home Battaglia culturale Acca Larentia, Luca Ferlaino e lo svarione di Dagospia

Acca Larentia, Luca Ferlaino e lo svarione di Dagospia

mercoledì, gennaio 07, 2026

 

 Pochi minuti fa dopo aver messo il mio like ho fatto lo screenshot dalla pagina di Facebook di Luca Ferlaino, manager di un importante società di comunicazione. Secondo Dagospia, che ha pubblicato un post al riguardo alle 15,20 il post sarebbe stato cancellato. In tutta evidenza, invece, lo status è stato pubblicato tra le 10 e le 11, stamattina, ed è rimasto attivo. Non entro nel merito sul diritto di un professionista della comunicazione di esprimere nel proprio spazio personale opinioni ed emozioni che afferiscono alla sfera politica (in questo caso il ricordo dei giovanissimi missini uccisi ad Acca Larentia): avendo una visione "americana" della libertà di parola, sono ovviamente favorevole. Semplicemente mi premeva segnalare lo svarione di Dagospia (che resta comunque un grandissimo sito di informazione) ...

Il post di Dagospia

La replica di Ferlaino

Dagospia mi dedica un articolo (https://www.dagospia.com/.../luca-ferlaino-non-proprio... ) nello stile “Dagospia” per questo mio post pubblicato stamattina
Naturalmente, non ho nulla da recriminare o da lamentarmi chi conosce i meccanismi della comunicazione sa che queste cose ci stanno
Ci tengo solo a precisare due cose
La prima è che io non ho mai cancellato ne ho intenzione di cancellare il post in questione (che è ancora visibile in pagina come é stato pubblicato con l’opzione privacy “amici”, il solerte Fabbricatore di screenshot deve essersi dimenticato di segnalarlo alla redazione di Dago )
La seconda è che Socialcom in questi 10 anni di vita ha avuto ed ha la fortuna di collaborare con tutti i partiti politici e nel nostro team di comunicazione politica ci lavorano persone che hanno avuto esperienze politiche praticamente con tutti i gruppi parlamentari
Socialcom per tutti i clienti ha sempre dato e continuerà sempre a dare il massimo per noi il cliente è sacro ( mi sembra incredibile che ancora si confonda una professione con un club di ultras)
Quando ci si affida a un professionista, un notaio, un avvocato, un commercialista eccetera eccetera ci si aspetta di avere etica professionalità e competenza, non riesco a capire perché non si possa avere lo stesso rispetto x la comunicazione politica, che almeno io considero una professione degna di rispetto non un hobby o una squadra x cui tifare

(umt) la replica è stata pubblicata dopo questo post ...

 

Tags :

Nessun commento:

Iscriviti a: Commenti sul post ( Atom )
Powered by Blogger.