Acca Larentia, Luca Ferlaino e lo svarione di Dagospia
Il post di Dagospia
La replica di FerlainoDagospia mi dedica un articolo (https://www.dagospia.com/.../luca-ferlaino-non-proprio... ) nello stile “Dagospia” per questo mio post pubblicato stamattina
Naturalmente, non ho nulla da recriminare o da lamentarmi chi conosce i meccanismi della comunicazione sa che queste cose ci stanno
Ci tengo solo a precisare due cose
La prima è che io non ho mai cancellato ne ho intenzione di cancellare il post in questione (che è ancora visibile in pagina come é stato pubblicato con l’opzione privacy “amici”, il solerte Fabbricatore di screenshot deve essersi dimenticato di segnalarlo alla redazione di Dago )
La seconda è che Socialcom in questi 10 anni di vita ha avuto ed ha la fortuna di collaborare con tutti i partiti politici e nel nostro team di comunicazione politica ci lavorano persone che hanno avuto esperienze politiche praticamente con tutti i gruppi parlamentari
Socialcom per tutti i clienti ha sempre dato e continuerà sempre a dare il massimo per noi il cliente è sacro ( mi sembra incredibile che ancora si confonda una professione con un club di ultras)
Quando ci si affida a un professionista, un notaio, un avvocato, un commercialista eccetera eccetera ci si aspetta di avere etica professionalità e competenza, non riesco a capire perché non si possa avere lo stesso rispetto x la comunicazione politica, che almeno io considero una professione degna di rispetto non un hobby o una squadra x cui tifare
(umt) la replica è stata pubblicata dopo questo post ...
