Un altro giro di indagini per il delitto Mattarella

Anche quest'anno, alla vigilia dell'anniversario dell'omicidio del fratello del presidente della Repubblica (Palermo, 6 gennaio 1980) c'è la corsa all'annuncio della riapertura delle indagini. Quest'anno a battere tutti sul tempo è Lirio Abbate, che ricicla un suo vecchio scoop (abortito). Il lungo articolo pubblicato sull'edizione cartacea odierna tiene da molte ore l'apertura dell'edizione online. Evento decisamente raro, per restare sul piano strettamente tecnico.

Le informazioni sul fatto nuovo sono estremamente generiche. Facendo riferimento a due killer mafiosi è evidente che siamo in presenza di un ennesimo filone di indagini. Il penultimo è di quest'estate. Ad aprirlo una lettera anonima in cui è indicato un nome preciso, un neofascista siciliano. Identificato sulla base delle caratteristiche descritte dalla vedova Mattarella: occhi di ghiaccio, andatura caracollante. Una storia che ha raccontato, tra gli altri, il Secolo d'Italia.

E' strano però che il grande inviato del gruppo Gedi rilanci, dandola per verità acquisita, un'ipotesi investigativa che non ha avuto riscontri.





Questa ipotesi era alla base dell'inchiesta del 2019 che si è conclusa quattro anni dopo, con un nulla di fatto, perché i proiettili dei due delitti erano degradati e non potevano essere comparati. Una certezza senza pezze d'appoggio, quindi

