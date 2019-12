Piersanti Mattarella e Mario Amato uccisi dalla stessa pistola?

"In questi mesi i carabinieri del Ros - proseguono Abbate e Biondani - hanno fatto un grande lavoro di ricostruzione di tutti i delitti dei Nar e delle armi utilizzate. E hanno esaminato, fra tanti vecchi reperti recuperati in vari tribunali, pure la Colt calibro 38 che venne indicata per la prima volta nel 1982 dal collaboratore di giustizia Walter Sordi come l’arma usata da Cavallini per l’omicidio Amato. Quella pistola, come ha spiegato Sordi ai giudici (che lo hanno considerato attendibile) era «delicata» e aveva «dei difetti», perché poteva incepparsi. Il killer che ha ucciso Piersanti Mattarella ha sparato otto colpi con due armi diverse: dopo aver esploso i primi quattro, ha dovuto utilizzare una seconda pistola, passatagli da un complice, perché la prima si era inceppata".

In ogni caso le due pistole usate erano calibro 38 special, una con canna destrorsa. Ciascuna arma ha sparato quattro colpi. Sei proiettili hanno raggiunto il bersaglio. Un nuovo cold case riaperto e risolto grazie alle nuove tecnologie? L'inchiesta in ogni caso non arriverà al dibattimento. Cavallini, insieme a Fioravanti, infatti, è stato già processato e assolto come esecutore materiale del delitto Mattarella. La vedova aveva infatti identificato con una buona dose di sicurezza Valerio Fioravanti, riconoscimento rafforzato dall' "andatura caracollante" del killer. Ma il processo si era concluso con l'assoluzione dei due guerriglieri dei Nar. Esito "validato" da don Masino Buscetta. Il grande pentito escluse infatti che Cosa Nostra potesse aver fatto ricorso a "manodopera" esterna.