Il solito derby tra "bomboni" a volontà e striscione antisemita

1. "LAZIALE EBREO", STRISCIONE ANTISEMITA, ARMI E BOMBE CARTA SEQUESTRATI PRIMA DEL DERBY DELL’OLIMPICO

STRISCIONE ANTISEMITA CONTRO LA LAZIO PRIMA DEL DERBY

A Roma spunta lo striscione shock: "Laziale ebreo": il messaggio, corredato da due svastiche, è stato esposto sul cavalcavia della Tangenziale est, nella notte tra sabato e domenica dai tifosi romanisti all'indirizzo dei rivali della Lazio. Il tutto a poche ore dal derby Roma-Lazio in programma alle 20.45 all'Olimpico.

[…] Un'immagine che ricorda i tanti messaggi antisemiti veicolati negli anni dalla tifoseria biancoceleste: dagli adesivi di Anna Frank con la maglietta della Roma (2017) allo striscione esposto in curva Nord nel derby di ritorno del 2001: "Auschwitz la vostra patria, i forni le vostre case", solo per citarne alcuni. […]

2. DERBY ROMA-LAZIO, SCATTATE LE CHIUSURE INTORNO ALL'OLIMPICO: ESPLOSE DECINE DI BOMBE CARTA. SCOPERTI COLTELLI, MAZZE E BASTONI

Momenti di tensione già durante l'afflusso allo stadio Olimpico prima del derby Roma-Lazio di domenica sera. Alle 16.30 sono scattate le chiusure al traffico in tutta la zona del Foro Italico. Sequestrati mazze, bastoni, coltelli, aste con lame per le «puncicate» a distanza ai tifosi rivali, caschi e altre armi improprie nascoste nella vegetazione a ridosso dell'impianto sportivo. Denunciato un tifoso della Lazio trovato in possesso di un cacciavite. Un altro è stato sottoposto a Daspo.

Circa 300 ultrà a volto coperto con i cappucci sono stati monitorati dalla polizia a Ponte Milvio, raduno dei laziali, e a ponte Duca d'Aosta, ritrovo dei romanisti. Le due fazioni non sono venute a contatto perché la polizia si è frapposta con un nutrito servizio d'ordine. Sequestrate anche mazze da baseball, insieme con bengala e petardi. […]

BOMBE CARTA E ORDIGNI ARTIGIANALI

Numerose esplosioni attorno all'Olimpico di bombe carta e ordigni artigianali prima dell’apertura dei cancelli dello stadio. […] Decine gli scoppi che al momento non hanno provocato feriti mentre le forze dell’ordine monitorando la situazione per evitare contatti fra opposte tifoserie. […]