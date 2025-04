Venduti 500mila biglietti per il concerto del nazirocker croato

QUANTO SONO "NOSTALGICI" 'STI CROATI! - IL CANTANTE CROATO MARKO PERKOVIC, NOTO PER LE SUE SIMPATIE NAZISTE, HA VENDUTO OLTRE 500MILA BIGLIETTI PER UN CONCERTO A ZAGABRIA - IL MUSICISTA, FAMOSO CON IL SUO NOME D'ARTE "THOMPSON", È STATO BANDITO DA DIVERSI PAESI EUROPEI PER LA SUA VICINANZA IDEOLOGICA CON IL MOVIMENTO FILONAZISTA DEGLI USTASCIA, ALLEATO DEI NAZISTI TEDESCHI E DEI FASCISTI ITALIANI NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE - NEGLI ULTIMI ANNI, IL PASSATO FILONAZISTA DELLA CROAZIA È DIVENTATO MENO TABÙ E DIVERSI CRITICI ACCUSANO LE AUTORITÀ DI…

TRaduzione da www.barrons.com marko perkovic thompson 7 Un cantante croato noto per le sue simpatie pro-naziste ha venduto oltre 500.000 biglietti per un concerto all'aperto previsto a luglio a Zagabria, ha riferito giovedì sera la piattaforma di vendita Entrio. Marko Perkovic, musicista folk-rock conosciuto con il nome d’arte Thompson, è stato in passato bandito da diversi Paesi europei per la sua vicinanza ideologica con il movimento filonazista Ustaša, alleato dei nazisti tedeschi e dei fascisti italiani nella seconda guerra mondiale. marko perkovic thompson 4 "Sabato 5 luglio, oltre mezzo milione di persone all’ippodromo di Zagabria assisteranno a uno spettacolo di Thompson", ha scritto Entrio su Facebook. Secondo la piattaforma, i biglietti per l’evento nella capitale croata (3,8 milioni di abitanti) sono andati esauriti una settimana dopo l’inizio della vendita. I simboli Ustaša sono frequentemente presenti ai concerti di Thompson e alcuni fan usano persino il saluto nazista durante una delle sue canzoni più popolari. Tuttavia, il cantante 58enne — diventato celebre negli anni ’90 durante la guerra d’indipendenza croata grazie ai suoi brani patriottici — sostiene che non c’è “niente di controverso” nella canzone. Negli ultimi anni, il passato filonazista della Croazia è diventato meno tabù e diversi critici accusano le autorità di non sanzionare l’uso pubblico dei simboli Ustaša. Durante la Seconda guerra mondiale, gli Ustaša perseguitarono e uccisero centinaia di migliaia di serbi, ebrei, croati antifascisti, rom e altri nei campi di concentramento croati. marko perkovic thompson 1 Il Simon Wiesenthal Center, una delle principali organizzazioni ebraiche per i diritti umani, ha accusato Thompson di glorificare il genocidio nei suoi testi, affermando che l’esibizione di simboli Ustaša ai suoi concerti non è “né una coincidenza né un errore”. Sebbene lo Stato Indipendente di Croazia sotto gli Ustaša fosse di fatto un regime fantoccio dei nazisti, i simpatizzanti attuali considerano i suoi leader come “padri fondatori” della nazione. Secondo Entrio, l’evento di luglio all’ippodromo di 47 ettari (116 acri) potrebbe diventare il concerto a pagamento con più pubblico al mondo. I Rolling Stones, nel 1998, attirarono 80.000 fan nello stesso luogo. Nel gennaio scorso, i Coldplay hanno stabilito il record per il concerto in stadio più grande del XXI secolo, con 223.000 spettatori in due serate. La regina del pop Madonna detiene ancora il record assoluto con 1,6 milioni di spettatori al concerto gratuito tenuto sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, nel 2024. Thompson resta uno degli artisti più popolari in Croazia, capace di attirare decine di migliaia di spettatori. Dopo una pausa di due anni per motivi familiari, 40.000 fan hanno partecipato al suo concerto di ritorno lo scorso anno. fonte: DAGOSPIA

