Forza Nuova apre la sede tra fischi e inni antifa

(ANSA) Attimi di tensione in via Lucca, nei pressi di piazza Bologna a Roma, dove nel pomeriggio di domenica è stata inaugurata una nuova sede di Forza Nuova. Un gruppo di militanti antifascisti è arrivato nei pressi dell'edificio intonando cori "Fuori i fascisti dai quartiere" e slogan contro Roberto Fiore. A poca distanza si sono radunati alcuni sostenitori di Forza Nuova. Il dispositivo di sicurezza predisposto dalla Questura ha evitato contatti tra i due gruppi.





(ANSA) - "Nonostante le tensioni tra le opposte componenti presenti sullo scenario operativo Il dispositivo di sicurezza pianificato dalla Questura ha garantito la sicurezza dell'area interessata dalla apertura della sede di Forza Nuova e dalla manifestazione di dissenso non preavvisata messa in atto da un gruppo di alcune decine di studenti".

Lo sottolinea la Questura spiegando che il gruppo di antifascisti, "dopo alcune tappe presso gli sbarramenti messi in atto dalle forze di polizia", si sono fermati su via Catania all'altezza di via Lucca, intonando cori contro i sostenitori di Forza Nuova che a loro volta hanno risposto verbalmente. "Tutte fasi degli eventi si sono svolte sotto il puntuale monitoraggio delle forze dell'ordine, senza criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica" viene aggiunto, spiegando che "per la manifestazione non preavvisata si procederà alla segnalazione dei promotori all'autorità giudiziaria".





FONTE: DAGOSPIA