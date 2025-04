La vittima racconta: così il deputato mi ha sparato

4 apr 2025 18:58

“L’ARMA ERA IN MANO A POZZOLO, CHE HA INIZIATO A MANEGGIARLA” – AL PROCESSO SULLO SPARO ALLA FESTA DI CAPODANNO 2024, CHE VEDE IMPUTATO IL PARLAMENTARE SOSPESO DA FDI, HA PARLATO LUCA CAMPANA, IL 32ENNE FERITO DALLA PALLOTTOLA: “POZZOLO NON MI HA PRESTATO SOCCORSO. HO CHIESTO PERCHÉ MI HAI SPARATO” – NELLA RICOSTRUZIONE DI CAMPANA, IL DEPUTATO PISTOLERO ERA INSIEME AL SOTTOSEGRETARIO, ANDREA DELMASTRO E AL SUO CAPOSCORTA, PABLITO MORELLO: “ERANO INTENTI A DIALOGARE E A UN CERTO PUNTO IL GRUPPO SI DISPERDE. POZZOLO ESTRAE DALLA TASCA DEI JEANS UN OGGETTO CHE SEMBRAVA UN ACCENDINO…”

EMANUELE POZZOLO E ANDREA DELMASTRO

“L’arma era in mano a Pozzolo”. Ne è sicuro a dirlo Luca Campana, il 32enne ferito dallo sparo di Capodanno nella notte tra il 31 dicembre 2023 il gennaio 2024. Nell’aula del tribunale di Biella, l’uomo ha ricostruito la parte della festa a Rosazza in cui è avvenuto l’incidente.

Presente durante l’udienza anche Emanuele Pozzolo, il parlamentare sospeso da Fdi, ormai in avvicinamento a Forza Italia. Il politico è imputato per porto abusivo di armi e uso di munizionamento da guerra. Il colpo partito dalla pistola ha ferito Campana, genero di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, tra gli organizzatori della serata.

LUCA CAMPANA - L UOMO FERITO DALLA PISTOLA DI EMANUELE POZZOLO

Stamani Campana ha ripercorso durante il processo anche i momenti dopo lo sparo: “Pozzolo non mi ha prestato soccorso. Ho chiesto perché mi hai sparato. Era appoggiato contro un muro”. In quella festa di fine 2023 e inizio 2024 c’erano una trentina di persone e Campana ha collocato l’arrivo di Pozzolo dopo la mezzanotte.

“Mi trovavo al centro della sala con alcune persone. C’erano Pozzolo, Morello e Andrea Delmastro, ma non ricordo molto bene. Erano intenti a dialogare e a un certo punto il gruppo si disperde. Pozzolo estrae dalla tasca dei jeans un oggetto che sembrava un accendino. In quel momento ci invita a spostarci vicino a un tavolo.

Ci disponiamo su un lato del tavolo. A fianco a me c’era Pablito Morello e dall’altra Pozzolo. Ho chiesto se l’arma fosse vera o finta, ma non ho ricevuto risposta. Pozzolo ha iniziato a maneggiare l’arma. La teneva sul palmo della mano. Ricordo che in quel momento faceva una pressione sul tamburo”. Poi è partito il colpo. “Il proiettile si è conficcato nella mia gamba sinistra a un centimetro e sette dall’arteria femorale”.

EMANUELE POZZOLO - LA PISTOLA - RESIDUI DI SPARO

L’avvocato di Pozzolo, Andrea Corsaro ha fatto alcune contestazioni. “Lei (Campana) dice che hanno iniziato a maneggiare l’arma”. Campana ha poi chiarito: “Credo di essermi espresso male. Pozzolo aveva in mano l’arma al momento dello sparo“. Nei mesi scorsi il 32enne ha accettato un risarcimento e rimesso la querela nei confronti di Pozzolo. [...]

