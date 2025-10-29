Indagato per odio razziale, arrestato per pedopornografia





(Adnkronos) - I carabinieri del Ros cercavano materiale legato all'odio razziale negli strumenti informatici di un giovane di Carbonia e hanno scoperto file pedopornografici. Il 26enne è stato arrestato in flagranza di reato. La perquisizione è stata disposta dalla Procura di Cagliari nell'ambito dell'inchiesta ''Alter Ego'' condotta dal Ros partita dalle segnalazioni ricevute dall'Fbi. Il 26enne di Carbonia risultava iscritto a gruppi social di suprematisti bianchi dove si inneggia all'odio razziale. Quando gli specialisti hanno esaminato i suoi strumenti informatici hanno scovato i file pedopornografici ed è scattato l'arresto.