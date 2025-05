5 maggio: Giorgio Vale, suicidato in una stanza

Come il resto della Generazione ’78, ero il risultato di una mutazione antropologica che aveva abbandonato non solo il fascismo storico ma anche le illusioni revanchiste del successivo neofascismo; quindi un corpo estraneo a qualsiasi forma di potere, ai ritmi funesti e grotteschi della politichetta giornaliera, quella venduta o malamente prostituita ad ogni regime. Un corpo estraneo ai giochi sottili di morte di questo sistema bastardo, un soldato della Strada, nato sulla Strada, per difendere i fratelli della Strada, … che caddero, privi di difesa negli angoli bui …

… Hanno tentato, dopo avermi suicidato, di rendermi responsabile del più grave atto di guerra contro la inerme popolazione civile italiana, la strage di Bologna, … inquisito con molti dei miei fratelli; … quei 140 colpi nella stanza dell’appartamento ed un ultimo colpo sparato a bruciapelo alla mia tempia, servirono a questo scopo.

Non dimenticarlo e non domandarmi chi sono, né da dove vengo o perché feci certe scelte; onora in silenzio e ricorda il mio nome tra i caduti, tra quei figli di nessuno spesso dimenticati, come un qualsiasi corpo estraneo a questo tempo …

Francesco Mancinelli, Generazione '78







Per approfondire