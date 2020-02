I mandanti di Bologna. Adinolfi: si sono scordati il depistaggio principale

Il giorno in cui verranno condannati i responsabili pidduisti e dei servizi segreti coinvoltinella strage di Bologna brinderò con una bottiglia di champagne, Henriot per la precisione.Ma quel giorno è lontanissimo.Niente affatto. Sono strafelice che la cupola P2-Supersismi venga incriminata, visto che hosubito ben tre tentativi d'incriminazione da parte di quella gente, ma la lista dei presuntimandanti è sconcertante. Si noterà che mancano tutti quelli che parteciparono adepistaggi, inquinamenti, fabbricazione prove: come se non si volesse o non si potessecoinvolgerli.Intanto i responsabili dell'operazione “terrore sui treni”, mediante la quale furonoabbandonati e fatti ritrovare sul rapido Taranto-Milano un mitra, una borsa contenente lostesso esplosivo che all'epoca si riteneva fosse stato usato per la strage e due bigliettiaerei. Quell'operazione, volta contro Roberto Fiore, Giorgio Vale e il sottoscritto, fu messain atto nel gennaio 1981 ma era stata concepita subito dopo Ustica, tre settimane primadella strage di Bologna! Vi sono condanne in giudicato nei confronti dei dirigenti del SismiPietro Musumeci e Giuseppe Belmonte, e del cosiddetto faccendiere Francesco Pazienza.Il colonnello Giuseppe Santovito, anche;egli attivamente coinvolto, era frattanto deceduto.Si seppe che la pista era stata concordata a Parigi nell'ufficio del dirigente dell'alaatlantista dei servizi francesi, ammiraglio de Maranches e che gli italiani erano statiaccompagnati dal dirigente americano Michel Ledeen, un falco sionista con entratureimportanti negli apparati americani, indicato dal Pazienza come organico anche ai nostriservizi con il nome in codice Z3.Bizzarro che oggi che si vuole indagare sulla cupola del Supersismi e sui suoi depistagginon ci sia una parola nei confronti del depistaggio principale, concepito peraltro prima chela strage si verificasse, il che indica che i signori erano quantomeno informati inprecedenza di quanto sarebbe accaduto.E non si tratta delle uniche assenze strabilianti.Innanzitutto quella del dirigente del Sisde, Silvano Russomanno, egli pure pidduista, giàvice di Federico Umnerto D'Amato, che fu il regista del primo depistaggio nei riguardi delneofascismo, ordito direttamente dal carcere romano dove si trovava detenuto perfavoreggiamento nei confronti delle Brigate Rosse.Un'altra assenza sorprendente tra gli indagati è quella del capitano Paolo Pandolfi, l'uomoche si preoccupò di restituire tempestivamente al professor Muggironi il passaportorinvenuto sul luogo della strage, nonché l'organizzatore del depistaggio Ciolini, che feceepoca e comportò sanguinosi effetti collaterali.Tutto questo lo si potrebbe ancora “giustificare” con il pregiudizio politico da parte degliinquirenti che non vogliono assolutamente mettere in rilievo tutti i depistaggi antifascisti.Però manca anche qualche altro elemento d';indagine che avrebbe dovuto rientrare nellaloro logica.Non viene nemmeno considerato l'allora dirigente del'Ucigos, Gaspare De Francisci, notoper il ruolo dirigenziale avuto in certi interrogatori alla sud-americana nei confronti deibrigatisti coinvolti nel processo Dozier. Egli fu il primo a confezionare la pista palestinese,sempre tre settimane prima dell'attentato. Poiché per la magistratura bolognese quellodella pista palestinese è il depistaggio per antonomasia, è quantomeno singolare cheneppure chi ha inquinato in questa direzione venga ignorato nella nuova inchiesta.La spiegazione è complessa. Nel mio Orchestra Rossa, d'imminente uscita per le edizioniAvatar, ritengo di avere ricostruito sufficientemente l'intero quadro in cui diversi soggettioperarono tra il 1967 e il 1980. Con rapporti tipici dell'unità e scissione, parliamo di Stasi,Mossad, Internazionale Trozkista, un'ala particolare della Cia e, ovviamente, gliamministratori delegati del “Supersismi”.Venuto meno quel sodalizio, probabilmente con il sacrificio contestuale di alcune persone,come ritengo che sia accaduto a Bologna, ognuna delle parti è impegnata a centrare dueobiettivi contemporaneamente.A far ignorare la propria partecipazione al gioco del terrore, e quindi a nascondere la veritànel suo insieme. Poi a scaricare, almeno a livello storico, le colpe esclusivamente sull'altraparte.Così la pista “fascista”, come aveva compreso perfettamente Enzo Fragalà, membro dellacommissione Stragi e lo aveva descritto nel suo rapporto del 16 gennaio 2006, indica inrealtà la colpevolezza israeliana. La pista “palestinese” punta invece l'indice su Stasi eInternazionale trozkista. Ma pur accusandosi a vicenda nessuna delle due parti vuoleaddentrarsi nei sentieri minati perché si scoprirebbero degli intrecci inconfessabili.Per questa ragione, che si tratti di inchieste, di condanne o anche di semplici depistaggi,assistiamo a una guerra di simboli e mai a una ricerca di responsabilità precise. Ché,quando ci sono, vengono ignorate regolarmente.Non berrò il mio Henriot!